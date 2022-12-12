Крымова Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымова Матрона Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1730

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Крымов Петр Петров

Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Крымов Федор Петров

Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Крымов Михаил Петров

Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Петрова

Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов

Смерть
Около 1730
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