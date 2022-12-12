Крымова Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Крымов Петр Петров
Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Крымов Федор Петров
Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Крымов Михаил Петров
Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Петрова
Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов
Смерть
Около 1730