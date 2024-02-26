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Шитой Алена Филиппова (Вна)

Место рождения

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

До 1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитой Иван Кузьмин (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Шитой Григорий Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Иван Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Шитой Василий Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Иван Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: (Шитой) Акулина Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Шитой Иван Кузьмин (Ич)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1780

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