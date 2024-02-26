Шитой Алена Филиппова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиДо 1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Шитой Григорий Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Иван Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Шитой Василий Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Иван Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: (Шитой) Акулина Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Шитой Иван Кузьмин (Ич)
Смерть
До 1780