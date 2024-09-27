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Лапицкий Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1907 ст.

Дата смерти

05.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1907 ст.

Отец: Лапицкий Василий Иванович

Мать: Коннова Елена Сильверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нитче Нина Николаевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лапицкий Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Нитче Нина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1944

Сын: Лапицкий Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Нитче Нина Николаевна

Рождение ребёнка
14.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нитче Нина Николаевна

Смерть
05.03.1965

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