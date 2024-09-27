Лапицкий Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1907 ст.
Дата смерти05.03.1965
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1907 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нитче Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лапицкий Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Нитче Нина Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1944
Сын: Лапицкий Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Нитче Нина Николаевна
Рождение ребёнка
14.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нитче Нина Николаевна
Смерть
05.03.1965