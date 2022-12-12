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Харланов Александр Сергеевич

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Харланов Сергей Алексеевич

Мать: Харланова Агафья Захаровна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кожевникова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Харланова Мария Евсеевна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Харланов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Харланова Мария Евсеевна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Мария Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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