Харланов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кожевникова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Харланова Мария Евсеевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Харланов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Харланова Мария Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харланова Мария Евсеевна
Смерть
Неизвестно