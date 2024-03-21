Бессарабова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессарабова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Бессарабов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессарабова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бессарабов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно