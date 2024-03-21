Бессарабова Людмила 22.04.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессарабова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессарабова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Бессарабов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессарабова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бессарабов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессарабов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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