Творъянович Алекс. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Творъянович Алекс. Иванович

Место рождения

Иркутская обл., Тайшетский р-н

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Творьянович Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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