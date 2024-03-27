Творъянович Алекс. Иванович
Место рожденияИркутская обл., Тайшетский р-н
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Творьянович Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно