Наумова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1925 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с Украины
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович

Криводановка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович

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