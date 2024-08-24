Наумова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с Украины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович
Криводановка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Наумов Фёдор (Фатей) Мануилович
Бракосочетание
Неизвестно