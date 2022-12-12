Козлов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1911

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1911

Отец: Козлов Михаил

Мать: Козлова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.02.1936

Сын: Козлов Виктор

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Смерть
1976
Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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