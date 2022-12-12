Козлов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1911
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1911
Отец: Козлов Михаил
Рождение ребёнка
19.02.1936
Сын: Козлов Виктор
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Смерть
1976