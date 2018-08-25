Лохина (Чернышова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохина (Чернышова) Вера Ивановна

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Место рождения

Красный Маяк, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.05.1932

Дата смерти

25.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1932

Отец: Чернышов Иван Степанович

Мать: Чернышова Александра Васильевна

Красный Маяк, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Лохин Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: Лохин Вячеслав Илларионович

Горький
Рождение ребёнка
30.12.1957

Сын: Лохин Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Лохин Вячеслав Илларионович

Горький
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лохин Вячеслав Илларионович

Смерть
25.08.2018
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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