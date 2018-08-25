Лохина (Чернышова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.05.1932
Дата смерти25.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1932
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лохин Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Лохин Вячеслав Илларионович
Горький
Рождение ребёнка
30.12.1957
Сын: Лохин Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Лохин Вячеслав Илларионович
Горький
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2018
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область