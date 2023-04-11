(Липовцева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Липовцева) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липовцев Павел Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Евгений

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015

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