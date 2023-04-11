(Липовцева) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липовцев Павел Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Евгений
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2015