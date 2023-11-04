Кирьянова (Лощинина) Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лощинин Кузьма
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Кирьянов Ефим Наумович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смоленско-Богородицкая кладбищенская церковь Крестные: Оренбургские мещане - Владимир Андреевич Кирьянов и Александра Ивановна Зудова
Смерть
Неизвестно