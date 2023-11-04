Кирьянова (Лощинина) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянова (Лощинина) Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лощинин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.

Сын: Кирьянов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кирьянов Ефим Наумович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смоленско-Богородицкая кладбищенская церковь Крестные: Оренбургские мещане - Владимир Андреевич Кирьянов и Александра Ивановна Зудова
Смерть
Неизвестно
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