Григорьева (Белоногова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1921
Дата смерти10.12.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1921
Бракосочетание
10.06.1941
Пихтовка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Григорьева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1950
Дочь: Григорьева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1955
Дочь: Кондратова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович
Орловка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четверикова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович
Смерть
10.12.2015
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия