Григорьева (Белоногова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Белоногова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Малый Калтай, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.11.1921

Дата смерти

10.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1921

Отец: Белоногов Алексей Петрович

Мать: Белоногова Меланья Антоновна

Малый Калтай, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
10.06.1941

Муж: Григорьев Михаил Иванович

Пихтовка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Григорьева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1950

Дочь: Григорьева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1955

Дочь: Кондратова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович

Орловка, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четверикова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Иванович

Смерть
10.12.2015
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
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