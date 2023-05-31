Чеботарева Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1950
Дочь: Кулик (Чеботарева) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1955
Сын: Чеботарев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
24.01.1958
Сын: Чеботарев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
02.01.1961
Дочь: Рахманинова (Чеботарева) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно