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Чеботарева Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1924

Отец: Рыбников Семен Яковлевич

Мать: Рыбникова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
15.02.1950

Дочь: Кулик (Чеботарева) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
18.01.1955

Сын: Чеботарев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
24.01.1958

Сын: Чеботарев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
02.01.1961

Дочь: Рахманинова (Чеботарева) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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