Давыдов Гавриил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Гавриил Кузьмич

Место рождения

с. Верхний Гумбет,Оренбургская губерния, Каширинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухортова (Давыдова) Миланья Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1903

Дочь: Жиренкина (Давыдова) Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство

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