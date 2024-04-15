Плюхина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1825 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Плюхин Иван Павлович
Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плюхин Иван Павлович
Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фекла Павловна
Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1825 и 1834