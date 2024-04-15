Плюхина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1825 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Плюхин Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Плюхин Иван Павлович

Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Плюхин Иван Павлович

Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фекла Павловна

Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Плюхин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Плюхин Павел Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Павел Степанович

Смерть
Между 1825 и 1834
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