Сластенина (Лазарева) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1815
Рождение ребёнка
24.12.1819
Дочь: Сластенина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Сластенин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.05.1820
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сластенин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.08.1824
Отец ребёнка: Сластенин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Злыгостева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сластенин Иван Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно