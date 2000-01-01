Сластенина (Лазарева) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСластенина (Лазарева) Ирина Григорьевна

Сластенина (Лазарева) Ирина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1815

Муж: Сластенин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.12.1819

Дочь: Сластенина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Сластенин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.05.1820

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сластенин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.08.1824

Сын: Сластенин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сластенин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Злыгостева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сластенин Иван Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close