(Якубова) Бядрижан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якубова) Бядрижан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахтямов Якуб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Садеков Муртаза

Отец ребёнка: Давлетбаев Садек

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Садеков Мухамметша

Отец ребёнка: Давлетбаев Садек

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садеков Аллямша

Отец ребёнка: Давлетбаев Садек

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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