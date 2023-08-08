Яковенко Агриппина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко Агриппина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1910

Дата смерти

25.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1933

Дочь: Ветчинкина Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Яковенко Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.08.1935

Дочь: Репина Вера Трофимовна

Отец ребёнка: Яковенко Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.03.1946

Дочь: Данилова Раиса Трофимовна

Отец ребёнка: Яковенко Трофим Дмитриевич

Смерть
25.03.1989
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