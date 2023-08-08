Яковенко Агриппина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1910
Дата смерти25.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1933
Дочь: Ветчинкина Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Яковенко Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.08.1935
Дочь: Репина Вера Трофимовна
Отец ребёнка: Яковенко Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.03.1946
Дочь: Данилова Раиса Трофимовна
Отец ребёнка: Яковенко Трофим Дмитриевич
Смерть
25.03.1989