Кунцевич Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1912
Дата смерти30.08.1944
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912
Отец: Кунцевич Григорий
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1939
Паричи, Светлогорский район, Гомельская область
Смерть
30.08.1944
Военная награда
02.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
07.10.1944
Орден Отечественной войны II степени