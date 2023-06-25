Кунцевич Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунцевич Ефим Григорьевич

Место рождения

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

01.03.1912

Дата смерти

30.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912

Отец: Кунцевич Григорий

Мать: не указана

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Призыв на военную службу
1939
Паричи, Светлогорский район, Гомельская область
Смерть
30.08.1944
Военная награда
02.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
07.10.1944
Орден Отечественной войны II степени

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