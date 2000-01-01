Шишкова Татьяна Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова Татьяна Иннокентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Шишков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Шишков Владимир Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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