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Сулейманов Мухамедша

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1879

Дата смерти

10.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Камалетдинов Сулейман

Мать: Камалетдинова Бибигазизя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сулейманов Ахметша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сулейманов Давлетша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сулейманов Ахметша

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.05.1940

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