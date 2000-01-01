Лихачев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1899
Жена: Анастасия
Рождение ребёнка
05.05.1903
Сын: Лихачев Николай
Мать ребёнка: Анастасия
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.10.1908
Сын: Лихачев Роман
Мать ребёнка: Анастасия
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.08.1911
Сын: Лихачев Афанасий
Мать ребёнка: Анастасия
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.04.1913
Сын: Лихачев Георгий
Мать ребёнка: Анастасия
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.06.1916
Сын: Лихачев Павел
Мать ребёнка: Анастасия
Юберевское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно