Лихачев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
08.08.1899

Жена: Анастасия

Рождение ребёнка
05.05.1903

Сын: Лихачев Николай

Мать ребёнка: Анастасия

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.10.1908

Сын: Лихачев Роман

Мать ребёнка: Анастасия

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.08.1911

Сын: Лихачев Афанасий

Мать ребёнка: Анастасия

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.04.1913

Сын: Лихачев Георгий

Мать ребёнка: Анастасия

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Лихачев Павел

Мать ребёнка: Анастасия

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Анастасия

Юберевское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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