Кирсакова Мария Ивановна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирсакова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Хорунженко Иван

Мать: Хорунженко Марфа Ивановна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирсаков Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Кирсаков Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсаков Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паносян Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: (Паносян) Нина

Отец ребёнка: Паносян Неизвестно

Рождение ребёнка
С 1965 по 1967

Дочь: (Кирсакова) Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Кирсаков Георгий

Смерть
Неизвестно

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