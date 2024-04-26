Кирсакова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Хорунженко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирсаков Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Кирсаков Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирсаков Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паносян Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: (Паносян) Нина
Отец ребёнка: Паносян Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1965 по 1967
Дочь: (Кирсакова) Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Кирсаков Георгий
Смерть
Неизвестно