Лифарь Алина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1986
Отец: Лифарь Сергей Алексеевич
Мать: Лифарь Ирина Петровна
Рождение ребёнка
26.11.2014
Сын: Кухтинов Владислав Вадимович
Отец ребёнка: Кухтинов Вадим
Рождение ребёнка
03.10.2021
Сын: Кухтинов Константин Вадимович
Отец ребёнка: Кухтинов Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кухтинов Вадим