Лифарь Алина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛифарь Алина Сергеевна

Лифарь Алина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1986

Отец: Лифарь Сергей Алексеевич

Мать: Лифарь Ирина Петровна

Рождение ребёнка
26.11.2014

Сын: Кухтинов Владислав Вадимович

Отец ребёнка: Кухтинов Вадим

Рождение ребёнка
03.10.2021

Сын: Кухтинов Константин Вадимович

Отец ребёнка: Кухтинов Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухтинов Вадим

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close