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Богучаров Григорий Илларионович

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Место рождения

Россия Волгоградская область Нехаевский район Сычи

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Волгоградская область Нехаевский район Сычи
Рождение ребёнка
1928

Сын: Богучаров Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Богучарова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
23.08.1932

Дочь: Малько Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Богучарова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
?.11.1935

Сын: Богучаров Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Богучарова Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
04.02.1940

Дочь: Блащицына Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Богучарова Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богучарова Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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