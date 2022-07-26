Богучаров Григорий Илларионович
Место рожденияРоссия Волгоградская область Нехаевский район Сычи
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Волгоградская область Нехаевский район Сычи
Рождение ребёнка
1928
Сын: Богучаров Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Богучарова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
23.08.1932
Дочь: Малько Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Богучарова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
?.11.1935
Сын: Богучаров Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Богучарова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
04.02.1940
Дочь: Блащицына Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Богучарова Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно