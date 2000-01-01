Маньен (Magnin) Франсуаза (Francoise) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаньен (Magnin) Франсуаза (Francoise)

Маньен (Magnin) Франсуаза (Francoise)

avatar

Место рождения

Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

03.09.1643

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1643

Отец: Маньен Бенуа

Мать: Канар Николь

Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
1672

Сын: Буйон Клод

Отец ребёнка: Буйон Дени

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буйон Дени

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close