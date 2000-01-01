Маньен (Magnin) Франсуаза (Francoise)
Место рожденияЛе Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Дата рождения03.09.1643
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1643
Отец: Маньен Бенуа
Мать: Канар Николь
Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
1672
Сын: Буйон Клод
Отец ребёнка: Буйон Дени
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буйон Дени
Смерть
Неизвестно