Краснов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Валерий

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Место рождения

с.Косиха Алтайский край

Дата рождения

10.06.1958

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958

Отец: Краснов Николай Кириллович

Мать: Краснова Эмма Владимировна

с.Косиха Алтайский край
Бракосочетание
1980

Жена: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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