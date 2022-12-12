Краснов Валерий
Место рожденияс.Косиха Алтайский край
Дата рождения10.06.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958
с.Косиха Алтайский край
Бракосочетание
1980
Жена: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности