Чистяков Константин Моисеевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1947
Дата смерти08.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
08.06.2010