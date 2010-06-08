Чистяков Константин Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Константин Моисеевич

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

29.08.1947

Дата смерти

08.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1947

Отец: Друккер Моисей Давидович

Мать: Друккер Валентина Николаевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
08.06.2010

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