Воробьева Римма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Виталий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Воробьев Виталий Александрович
Смерть
Неизвестно