(Завидовская) Параскева Казьмична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Завидовская) Параскева Казьмична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1917

Отец: Завидовский Казьма Савельевич

Мать: Завидовская Мария Тимофеевна

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