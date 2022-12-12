Вершинин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин Александр Федорович

Вершинин Александр Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1938

Дочь: Смирнова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Вершинина Анастасия Алексеевна

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1942
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Пропал безвести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close