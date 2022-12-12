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Тимченко Александр Иосифович

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Место рождения

СССР

Дата рождения

22.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1964

Отец: Тимченко Иосиф Георгиевич

Мать: не указана

СССР
Бракосочетание
28.09.1985

Жена: Тимченко Светлана Леонидовна

Рождение ребёнка
05.05.1986

Сын: Тимченко Максим Александрович

Мать ребёнка: Тимченко Светлана Леонидовна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.06.1991

Дочь: Тимченко Мария Александровна

Мать ребёнка: Тимченко Светлана Леонидовна

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