Тимченко Александр Иосифович
Место рожденияСССР
Дата рождения22.08.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1964
Отец: Тимченко Иосиф Георгиевич
Мать: не указана
СССР
Бракосочетание
28.09.1985
Рождение ребёнка
05.05.1986
Сын: Тимченко Максим Александрович
Мать ребёнка: Тимченко Светлана Леонидовна
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.06.1991
Дочь: Тимченко Мария Александровна
Мать ребёнка: Тимченко Светлана Леонидовна