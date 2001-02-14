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Стрельникова Диана Сергеевна
Стрельникова Диана Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.2001
Пол
Женский
Отец
Стрельников Сергей Сергеевич
1970 г.р.
Мать
Стрельникова (Болдырева) Оксана Игоревна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2001
Отец:
Стрельников Сергей Сергеевич
Мать:
Стрельникова Оксана Игоревна
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