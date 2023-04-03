Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдоевский Трифон (Трофим) Логвинов

Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Адоевский Логвин ?

Мать: Адоевская ? ?

?, , ,
Бракосочетание
1829

Жена: Адоевская Марья Михайлова

?, , ,
~
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Трифонова

Мать ребёнка: Адоевская Марья Михайлова

?, , ,
Рождение ребёнка
1836

Сын: Адоевский Стефан Трифонов

Мать ребёнка: Адоевская Марья Михайлова

?, , ,
Рождение ребёнка
1836

Сын: Адоевский Алексей ?

Мать ребёнка: Адоевская Варвара ?

?, , ,
Бракосочетание
1854

Жена: Адоевская Варвара ?

?, , ,
~
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
?, , ,
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close