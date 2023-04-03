Адоевский Трифон (Трофим) Логвинов
Место рождения?, , ,
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Адоевский Логвин ?
Мать: Адоевская ? ?
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Бракосочетание
1829
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Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Трифонова
Мать ребёнка: Адоевская Марья Михайлова
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Рождение ребёнка
1836
Сын: Адоевский Стефан Трифонов
Мать ребёнка: Адоевская Марья Михайлова
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Рождение ребёнка
1836
Сын: Адоевский Алексей ?
Мать ребёнка: Адоевская Варвара ?
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Бракосочетание
1854
Жена: Адоевская Варвара ?
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Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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