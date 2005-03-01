Панин Станислав Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Станислав Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2005

Отец: Панин Олег Евгеньевич

Мать: Панина Маргарита Владимировна

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