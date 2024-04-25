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Белобрагина Прасковья Алексеева

Место рождения

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Алексей

Мать: не указана

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белобрагин Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Белобрагин Артём Андреев

Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Белобрагина Матрена Андреева

Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1802

Сын: Белобрагин Федот Андреев

Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1808

Сын: Белобрагин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1809

Сын: Белобрагин Иван Андреев

Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1813

Сын: Белобрагин Павел Андреев

Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Белобрагина Олимпиада Андреева

Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов

Большая Рассошка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Смерть
Неизвестно

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