Белобрагина Прасковья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Алексей
Мать: не указана
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Белобрагина Матрена Андреева
Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1808
Сын: Белобрагин Михаил Андреев
Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Белобрагина Олимпиада Андреева
Отец ребёнка: Белобрагин Андрей Иванов
Тульской губернии Богородицкого уезда деревни Разсошка образовавшейся из Дергилевой слободы
Смерть
Неизвестно