Круглова Галина Михаловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1934
Дата смерти20.03.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1934
Отец: Голицин Михаил Иванович
Мать: Голицына Павлина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панктатова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Круглов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
11.03.1963
Дочь: Боброва Елена Николаевна
Отец ребёнка: Круглов Николай Михайлович
Смерть
20.03.2016