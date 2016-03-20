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Круглова Галина Михаловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1934

Дата смерти

20.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1934

Отец: Голицин Михаил Иванович

Мать: Голицына Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панктатова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Круглов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.1963

Дочь: Боброва Елена Николаевна

Отец ребёнка: Круглов Николай Михайлович

Смерть
20.03.2016

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