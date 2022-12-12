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Касьянова Ольга Алесандровна
Касьянова Ольга Алесандровна
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
13.09.1984
Пол
Женский
Отец
Касьянов Александр Васильевич
1961 г.р.
Мать
Касьянова Ирина Валентиновна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1984
Отец:
Касьянов Александр Васильевич
Мать:
Касьянова Ирина Валентиновна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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