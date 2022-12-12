Касьянова Ольга Алесандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянова Ольга Алесандровна

Касьянова Ольга Алесандровна

avatar

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

13.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1984

Отец: Касьянов Александр Васильевич

Мать: Касьянова Ирина Валентиновна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close