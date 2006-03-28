Шагидулина Вероника Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШагидулина Вероника Сергеевна

Шагидулина Вероника Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2006

Отец: Шагидулин Сергей Рафаилович

Мать: Шагидулина Татьяна Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close