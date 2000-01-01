Марсагишвили Гиго
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марсагишвили Симон (Сияй)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Инглис
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Шота
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наташа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Иване
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Пено
Мать ребёнка: не указана