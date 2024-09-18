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Петров Ефим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Петров Степан Васильевич

Мать: Петрова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Анисия Ефимовна

Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Фекла Ефимовна

Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Мирон Ефимович

Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иван Ефимович

Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Дарья Ивановна

Смерть
1759

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