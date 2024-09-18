Петров Ефим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Петров Степан Васильевич
Мать: Петрова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Анисия Ефимовна
Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Фекла Ефимовна
Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Иван Ефимович
Мать ребёнка: Петрова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Дарья Ивановна
Смерть
1759