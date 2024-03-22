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Репин Трофим Максимович

Место рождения

Рыскино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Репин Максим Иванович

Мать: не указана

Рыскино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Власова Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна

Рыскино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Репина Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репин Александр Трофимович

Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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