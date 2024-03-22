Репин Трофим Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Репин Максим Иванович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Власова Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещенко Репина Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещенко Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репин Александр Трофимович
Мать ребёнка: Репина Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно