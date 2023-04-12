Акулина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Кирилловна

Акулина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кирилл Алексеевич

Мать: Елена Архиповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close