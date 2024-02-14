Киселева Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1923
Дата смерти30.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1946
Сын: Киселев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
30.05.1949
Дочь: Переверзина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.1952
Дочь: Фирсова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
04.02.1955
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
16.11.1957
Дочь: Гнутова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
02.05.?
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Смерть
30.06.1994