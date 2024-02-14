Киселева Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1923

Дата смерти

30.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1946

Сын: Киселев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
30.05.1949

Дочь: Переверзина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
04.04.1952

Дочь: Фирсова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
04.02.1955

Сын: Киселев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
16.11.1957

Дочь: Гнутова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
02.05.?

Сын: Киселев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Смерть
30.06.1994
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