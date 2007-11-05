Щербакова (Березина) Антонида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1930
Дата смерти05.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1952
Рождение ребёнка
26.08.1953
Рождение ребёнка
06.01.1959
Рождение ребёнка
14.10.1961
Смерть
05.11.2007