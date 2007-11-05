Щербакова (Березина) Антонида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Березина) Антонида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1930

Дата смерти

05.11.2007

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1930

Отец: Березин Андрей Александрович

Мать: Березина Мария Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Леонид Максимович

Рождение ребёнка
26.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Леонид Максимович

Рождение ребёнка
06.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Леонид Максимович

Рождение ребёнка
14.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Леонид Максимович

Смерть
05.11.2007

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