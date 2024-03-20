Von Girgensohn Reinhold Georg
Место рожденияMuisezem
Дата рождения18.03.1703
Дата смерти24.07.1788
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.03.1703
Muisezem, Latvia
Рождение
18.03.1703
Отец: Girgensohn Adam
Muisezem
Рождение ребёнка
03.11.1746
Дочь: Renate Charlotte
Мать ребёнка: Girgensohn Anna Lucia
Рождение ребёнка
01.12.1748
Дочь: Juliana Lousia
Мать ребёнка: Girgensohn Anna Lucia
Рождение ребёнка
01.02.1752
Сын: Girgensohn Christopher Von Reinhold
Мать ребёнка: Girgensohn Anna Lucia
Sohsenhof b. Neu-Pebalg, Livland
Рождение ребёнка
06.07.1754
Дочь: Barbara Elisabeth
Мать ребёнка: Girgensohn Anna Lucia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Girgensohn Anna Lucia
Работа или профессия
Неизвестно
Arrendator
Смерть
24.07.1788