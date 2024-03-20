Von Girgensohn Reinhold Georg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Girgensohn Reinhold Georg

Место рождения

Muisezem

Дата рождения

18.03.1703

Дата смерти

24.07.1788

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.03.1703
Muisezem, Latvia
Рождение
18.03.1703

Отец: Girgensohn Adam

Мать: Girgensohn Catherina Gertruda

Muisezem
Рождение ребёнка
03.11.1746

Дочь: Renate Charlotte

Мать ребёнка: Girgensohn Anna Lucia

Рождение ребёнка
01.12.1748

Дочь: Juliana Lousia

Мать ребёнка: Girgensohn Anna Lucia

Рождение ребёнка
01.02.1752

Сын: Girgensohn Christopher Von Reinhold

Мать ребёнка: Girgensohn Anna Lucia

Sohsenhof b. Neu-Pebalg, Livland
Рождение ребёнка
06.07.1754

Дочь: Barbara Elisabeth

Мать ребёнка: Girgensohn Anna Lucia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Girgensohn Anna Lucia

Работа или профессия
Неизвестно
Arrendator
Смерть
24.07.1788
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