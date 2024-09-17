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Евдокия Матвеевна

Место рождения

Стрелецкое, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрелецкое, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Селина Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Селин Николай Федорович

Стрелецкое, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Селина Фёкла Николаевна

Отец ребёнка: Селин Николай Федорович

Стрелецкое, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Селина Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Селин Николай Федорович

Стрелецкое, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Селин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Селин Николай Федорович

Стрелецкое, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Селина Васса (Василиса) Николаевна

Отец ребёнка: Селин Николай Федорович

Щетиновка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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