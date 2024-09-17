Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Селина Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Селин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Селина Фёкла Николаевна
Отец ребёнка: Селин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Селина Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Селин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Селин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Селин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Селина Васса (Василиса) Николаевна
Отец ребёнка: Селин Николай Федорович
Щетиновка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно