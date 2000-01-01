Романова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Тимофеева Александра Антоновна
Отец ребёнка: Романов Антон
Псковская губерния, Великолукский уезд, дер. Ефремково
Рождение ребёнка
22.10.1896
Дочь: Ратникова Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Романов Антон
дер. Груздово, Куньинский р-н, Псковская обл.
Смерть
Около 1910