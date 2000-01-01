Романова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Тимофеева Александра Антоновна

Отец ребёнка: Романов Антон

Псковская губерния, Великолукский уезд, дер. Ефремково
Рождение ребёнка
22.10.1896

Дочь: Ратникова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Романов Антон

дер. Груздово, Куньинский р-н, Псковская обл.
Смерть
Около 1910
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