Репина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1847
Сын: Репин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Репин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шуткова (Репина) Аполлинария Алексеевна
Отец ребёнка: Репин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Репин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно