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Репина Анна Ивановна

Место рождения

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Репин Алексей Иванович

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Репин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Репин Алексей Иванович

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шуткова (Репина) Аполлинария Алексеевна

Отец ребёнка: Репин Алексей Иванович

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Репин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Репин Алексей Иванович

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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