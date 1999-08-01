Писецкая (Шахматова) Татьяна Николаевна
Место рождениядеревня Укроп Тогучинского района
Дата рождения01.01.1919
Дата смерти01.08.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Укроп Тогучинского района
Рождение ребёнка
03.11.1944
Сын: Писецкий Виктор Феликсович
Отец ребёнка: Писецкий Феликс Викторович
Novosibirsk, Óblast de Novosibirsk Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писецкий Феликс Викторович
Смерть
01.08.1999