Писецкая (Шахматова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писецкая (Шахматова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

деревня Укроп Тогучинского района

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

01.08.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Укроп Тогучинского района
Рождение ребёнка
03.11.1944

Сын: Писецкий Виктор Феликсович

Отец ребёнка: Писецкий Феликс Викторович

Novosibirsk, Óblast de Novosibirsk Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писецкий Феликс Викторович

Смерть
01.08.1999
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